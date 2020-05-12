Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, ПСРМ набрала бы 48,6%, а ПДС, ДПМ и Платформа ДА вместе – 38%

Только четыре партии преодолевают избирательный порог, если в ближайшее воскресенье состоялись бы парламентские выборы. Ими станут ПСРМ, ПДС, ДПМ и Платформа DA. Таковы данные опроса «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», реализованного Ассоциацией социологов и демографов. Так, 48,6% определившихся заявили, что проголосуют за ПСРМ, и только 21,9% – за ПДС. Демократы набирают 8,7%, а Платформа DA – 7,4%. Не преодолевают избирательный порог «Наша Партия», у которой этот показатель составляет 4,4%, ПКРМ – 2,6%, Партия «Шор» – 2,1% и Партия национального единства – 2%.

Готовы проголосовать за другие политформирования 2,4% респондентов, а каждый пятый не определился с ответом на этот вопрос. В то же время каждый десятый заявил, что проигнорирует выборы. Телефонный опрос проводился с 1 по 7 мая при выборке в 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.