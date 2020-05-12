Если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, Игорь Додон получил бы 47,5% голосов, Майя Санду – 20%.

Почти каждый второй житель страны проголосует за Игоря Додона на президентских выборах. Таковы данные опроса «Социальная солидарность в контексте пандемии COVID-19», проведенного Ассоциацией социологов и демографов. За действующего главу государства намерены отдать свой голос 47,5% определившихся респондентов, а за Майю Санду всего 20%. На третьем месте в избирательных предпочтениях граждан находится Андрей Нэстасе – 8,3%. За мэра Бельц Ренато Усатого готовы голосовать 7,3%, за Павла Филипа – 4,6%.

Нынешний премьер Ион Кику набрал бы 3,8%, а унионист Октавиан Цыку – 3,6%. Результат Владимира Воронина – 1,8%, а главного обвиняемого по делу о краже миллиарда из банковской системы страны Илана Шора – 2,1%. Телефонный опрос проводился с 1 по 7 мая при выборке в 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%