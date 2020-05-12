Игорь Додон обсудил с участниками встречи положение дел в области грузовых и пассажирских перевозок. Представители отрасли констатировали серьезное ухудшение ситуации в данной сфере вследствие пандемического кризиса, и говорили о том, что восстановление полноценного объема работы будет небыстрым.

«Руководство страны знает о проблемах в этой и других отраслях и по итогам дискуссий, проведенных с представителями каждой области, озвучит на следующей неделе пакет предложений для всех секторов экономики», – заявил президент.