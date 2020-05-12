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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы встретился с главами ассоциаций транспортников

12 мая
14:31 2020
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Игорь Додон обсудил с участниками встречи положение дел в области грузовых и пассажирских перевозок. Представители отрасли констатировали серьезное ухудшение ситуации в данной сфере вследствие пандемического кризиса, и говорили о том, что восстановление полноценного объема работы будет небыстрым.

«Руководство страны знает о проблемах в этой и других отраслях и по итогам дискуссий, проведенных с представителями каждой области, озвучит на следующей неделе пакет предложений для всех секторов экономики», – заявил президент.

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