Саудовская Аравия утроила ставку НДС, подняв ее до 15%, и объявила о сокращении расходов на $26 млрд в связи с падением цен на нефть

Граждане Саудовской Аравии также потеряют надбавку к прожиточному минимуму, принятую королем Салманом в 2018 году. Пособие составляло 1000 риалов или 267 долларов США. Меры жесткой экономии приняты после объявления о дефиците бюджета в $ 9 млрд в первом квартале.

Несмотря на попытку диверсификации экономики страны, Саудовская Аравия в значительной степени полагается на экспорт нефти. Цена на нефть марки Brent сейчас колеблется в районе $ 30 за баррель, что значительно ниже необходимого для поддержания бюджета королевства.