Вторник, 12 мая 2020, 16:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Коронавирус лишил граждан Саудовской Аравии пособий

12 мая
14:31 2020
Версия для печати

Саудовская Аравия утроила ставку НДС, подняв ее до 15%, и объявила о сокращении расходов на $26 млрд в связи с падением цен на нефть

Граждане Саудовской Аравии также потеряют надбавку к прожиточному минимуму, принятую королем Салманом в 2018 году. Пособие составляло 1000 риалов или 267 долларов США. Меры жесткой экономии приняты после объявления о дефиците бюджета в $ 9 млрд в первом квартале.

Несмотря на попытку диверсификации экономики страны, Саудовская Аравия в значительной степени полагается на экспорт нефти. Цена на нефть марки Brent сейчас колеблется в районе $ 30 за баррель, что значительно ниже необходимого для поддержания бюджета королевства.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96+1,22%
EUR19,49+1,58%
GBP22,22+1,54%
UAH0,67+1,26%
RON4,03+1,47%
RUB0,25+2,04%

Курсы валют в MDL на 12.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд