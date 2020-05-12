По случаю Международного дня медицинской сестры президент РМ выступил со специальным обращением

«Уважаемые медицинские сёстры, примите искренние и сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника, а также добрые пожелания крепкого здоровья и благополучия.

Ознаменованный борьбой с пандемией, затронувшей все человечество, праздник в этом году подчеркивает роль и предназначение медсестер, которые вместе с врачами и другими медицинскими работниками создают единый фронт против беспощадного вируса, являясь героями на передовой. Каждый из нас осознал огромные риски профессии медсестры, врача. Тем более что 99% представителей этой профессии в Республике Молдова – женщины.

Уважаемые работники системы здравоохранения,

От имени всех граждан Республики Молдова выражаю признательность вашей деятельности, которую вы выполняете с преданностью и альтруизмом. Хочу заверить вас, что государство будет вкладывать значительные средства в систему здравоохранения для сокращения оттока медицинских работников, создания благоприятных условий труда и социальной защиты, повышения безопасности пациентов, для здорового и процветающего общества.

С праздником Вас!», – говорится в праздничном обращении главы государства.