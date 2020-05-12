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Газета "Кишиневские новости"

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Проект мэрии Кишинева «Образование Online» выходит на всю Молдову

12 мая
11:56 2020
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Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. Для этого муниципалитет подпишет соглашение о сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований. Проект содержит дидактический материал для нового 2020-2021 учебного года. С момента его запуска зарегистрировано 400 тыс. уникальных посещений онлайн-уроков.

В то же время свыше 20 тыс. человек посетили цифровую библиотеку «educatieonline.md» менее, чем за неделю. Интересно, что географически 80% посетителей из Молдовы, 17% – из Румынии, затем следуют Украина, США, Италия, Россия и Германия. На данном этапе онлайн библиотека платформы содержит 1200 видео-уроков, свыше 500 дидактических материалов и 260 цифровых книг.

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