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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове выделят миллион леев для полицейских, заболевших COVID-19

12 мая
11:56 2020
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Полицейские, заразившиеся коронавирусом, получат единовременное пособие в размере 16 тыс. леев. Кабмин выделит 1,04 млн леев для сотрудников МВД, заразившихся COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей. Решение будет принято 13 мая в ходе заседания кабмина. Согласно документу, пособие получат 65 полицейских. Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о выделении выплат так же и сотрудникам лечебным учреждениям и других ведомств, которые заболели COVID-19, исполняя свои служебные обязанности.

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