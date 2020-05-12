Полицейские, заразившиеся коронавирусом, получат единовременное пособие в размере 16 тыс. леев. Кабмин выделит 1,04 млн леев для сотрудников МВД, заразившихся COVID-19 во время исполнения служебных обязанностей. Решение будет принято 13 мая в ходе заседания кабмина. Согласно документу, пособие получат 65 полицейских. Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о выделении выплат так же и сотрудникам лечебным учреждениям и других ведомств, которые заболели COVID-19, исполняя свои служебные обязанности.