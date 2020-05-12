Похоже, что намеки председателя ПКРМ Воронина о возможном подкупе депутатов при переходе из фракций имеют основания

Напомним, что в 2015-м из фракции ПКРМ вышли 14 депутатов, создавших для видимости Социал-демократическую группу, которая, как и ожидалось, вскоре перетекла в Демпартию Плахотнюка. По словам Владимира Воронина, на всех 14 человек за предательство “от стола демократов” было выделено 5 миллионов евро.

Косвенное подозрение в правоте Воронина появилось вчера после заявлений депутата ДПМ Николая Чубука в передаче „Ora Expertizei” на «Jurnal TV», утверждавшего, что его настойчиво приглашают поговорить представители партии «Шор». Депутат рассказал, что это «приглашение» поступило от вице-председателя политформирования Марины Таубер.

«Сегодня партия «Шор» пытается говорить с несколькими депутатами. Перед тем как прийти к вам на передачу, одному из моих коллег предложил встретиться и поговорить Уланов (при. ред.-Денис Уланов, депутат от партии «Шор»). На днях подобные предложения мне поступали от госпожи Таубер», – заявил Николай Чубук.

Напомним, что ряды партии «Шор» 11 мая пополнились двумя депутатами. Ими стали Виолетта Иванов и Владимир Витюк, которые покинули фракцию ДПМ.