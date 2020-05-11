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Газета "Кишиневские новости"

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Новые случаи заражения в Китае

Новые случаи заражения в Китае
11 мая
23:36 2020
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О возможном росте случаев заражения COVID-19 после ослабления карантинных мер предупреждали многие эксперты. Первым очагом инфекции был китайский город Ухань, в котором уже с 3 апреля не было ни одного случая инфицирования. На сегодня в городе 5 подтвержденных случаев коронавируса. Все пятеро инфицированных – соседи, живущие в одном жилом комплексе.

А в прошедшее воскресенье зарегистрированы еще 11 случаев в приграничном городе Шулань. Сегодня там введены жесточайшие карантинные меры. Самоизоляция, выходить из дома можно только в магазин за продуктами, общественный транспорт остановлен, сообщает bbc.com.

Предположительно, инфекцию в страну завезли вернувшиеся домой рабочие-мигранты. Провинция Гирин, где расположен город Шулань, граничит с Северной Кореей и с Россией.

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