Понедельник, 11 мая 2020, 00:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове возобновлена выдача удостоверений и загранпаспортов

11 мая
22:46 2020
Версия для печати

С понедельника, 11 мая, Агентство государственных услуг возобновило выдачу удостоверений личности и паспортов населению, а также ряд других услуг

Филиалы агентства будут работать по сокращенному графику, а принимать население – только по предварительной записи. Решение о возобновлении деятельности агентства приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям 8 мая, передает trm.md.

Напомним, что регистрация транспортных средств, оформление водительских прав и свидетельств о рождении с их выдачей и регистрация брака осуществляется с 27 апреля.

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждалась возможность возобновления деятельности парикмахерских и стоматологических кабинетов, однако окончательного решения не принято.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,74–0,26%
EUR19,19–0,47%
GBP21,89–0,90%
UAH0,66–0,30%
RON3,97–0,76%
RUB0,24–0,66%

Курсы валют в MDL на 11.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд