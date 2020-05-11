С понедельника, 11 мая, Агентство государственных услуг возобновило выдачу удостоверений личности и паспортов населению, а также ряд других услуг

Филиалы агентства будут работать по сокращенному графику, а принимать население – только по предварительной записи. Решение о возобновлении деятельности агентства приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям 8 мая, передает trm.md.

Напомним, что регистрация транспортных средств, оформление водительских прав и свидетельств о рождении с их выдачей и регистрация брака осуществляется с 27 апреля.

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждалась возможность возобновления деятельности парикмахерских и стоматологических кабинетов, однако окончательного решения не принято.