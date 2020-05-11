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Газета "Кишиневские новости"

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Кто сообщил Нэстасе, что Плахотнюк скоро будет в Кишиневе?

11 мая
22:46 2020
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Бывший лидер демократов Влад Плахотнюк очень скоро вернется в Молдову

Это произойдет с помощью правых и левых политиков, которые «превыше всего ставят собственное эго». Об этом сообщил председатель партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе.

«Вы видите, как усилили свою работу Шор и Плахотнюк. Хочу вам сказать несколько очень и очень простых вещей. Плахотнюк по дороге в Кишинев. У Плахотнюка есть все шансы вернуться в Кишинев. Как он это сделает? С помощью политиков и справа, и слева, которые превыше всего ставят собственное эго. Говорю вам это с полной ответственностью. Плахотнюк по дороге, и делает это методично», – сказал Нэстасе.

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