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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове владельцам патентов назначили пособие в размере 2775 леев

11 мая
22:46 2020
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Патентообладатели, не получавшие доход в период чрезвычайного положения, с 12 мая смогут получать пособие по безработице

Единовременное пособие будет выплачиваться Национальной кассой соцстрахования. Чтобы получить вознаграждение, необходимо обратиться в почтовое отделение, имея при себе удостоверение личности. Единственным условием для получения средств является соответствие одному из трех перечисленных критериев: быть владельцем действительного патента на дату 17.03.2020 г., физлицом, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли (за исключением подакцизных товаров) и физлицом, осуществляющим деятельность в сфере реализации фитотехнических средств. Для получения пособия не надо подавать заявление. Выплаты будут осуществляться до 30 июня 2020 года.

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