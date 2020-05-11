Понедельник, 11 мая 2020, 00:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ПСРМ и ДПМ не допустят дестабилизации политической ситуации в Молдове

11 мая
22:41 2020
Версия для печати

Несмотря на предпринимаемые попытки дестабилизировать ситуацию в стране, парламентское большинство поддерживает правительство, избранное в ноябре 2019 года. Обе партии обсудили вопросы выхода из чрезвычайного положения, снятия ограничений, а также последние изменения на политической сцене и отметили, что они и в дальнейшем будут поддерживать правительство, которое в значительной мере справляется с принятыми обязательствами.

ДПМ и ПСРМ считают вредной и контрпродуктивной дестабилизацию политической ситуации, учитывая кризис в области здравоохранения и экономики. В то же время парламентское большинство выражает недоумение по поводу действий и заявлений некоторых политиков, которые жестко критиковали организаторов кражи миллиарда, а сегодня выражают готовность объединиться с теми, кто стоит за этим преступлением.

В ходе встречи парламентское большинство было проинформировано о намерении правительства начать новые переговоры по кредитному соглашению с Российской Федерацией. Депутаты подчеркнули необходимость определения новых источников финансирования. В этой связи был обсужден прогресс в отношении условий Европейского союза для выделения II транша макрофинансовой помощи.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,74–0,26%
EUR19,19–0,47%
GBP21,89–0,90%
UAH0,66–0,30%
RON3,97–0,76%
RUB0,24–0,66%

Курсы валют в MDL на 11.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд