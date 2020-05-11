Несмотря на предпринимаемые попытки дестабилизировать ситуацию в стране, парламентское большинство поддерживает правительство, избранное в ноябре 2019 года. Обе партии обсудили вопросы выхода из чрезвычайного положения, снятия ограничений, а также последние изменения на политической сцене и отметили, что они и в дальнейшем будут поддерживать правительство, которое в значительной мере справляется с принятыми обязательствами.

ДПМ и ПСРМ считают вредной и контрпродуктивной дестабилизацию политической ситуации, учитывая кризис в области здравоохранения и экономики. В то же время парламентское большинство выражает недоумение по поводу действий и заявлений некоторых политиков, которые жестко критиковали организаторов кражи миллиарда, а сегодня выражают готовность объединиться с теми, кто стоит за этим преступлением.

В ходе встречи парламентское большинство было проинформировано о намерении правительства начать новые переговоры по кредитному соглашению с Российской Федерацией. Депутаты подчеркнули необходимость определения новых источников финансирования. В этой связи был обсужден прогресс в отношении условий Европейского союза для выделения II транша макрофинансовой помощи.