Уже несколько дней численность подтвержденных случаев COVID-19 в Кишиневе уменьшается

Об этом говорил генпримар столицы Ион Чебан на еженедельном совещании.

«На прошлой неделе было разрешено посещать парки, вышли на работу бюджетники, в транспорт вернулись кондукторы. Необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности, учитывая, что инфицирование коронавирусом может быть бессимптомным», – заявил столичный градоначальник.

Он отметил, что муниципалитет сохраняет пока ряд ограничений. Так, остаются закрытыми столичные рынки, торговые центры и салоны красоты.