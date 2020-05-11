Понедельник, 11 мая 2020, 00:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Кишиневе рынки и парикмахерские остаются пока закрытыми

11 мая
22:41 2020
Версия для печати

Уже несколько дней численность подтвержденных случаев COVID-19 в Кишиневе уменьшается

Об этом говорил генпримар столицы Ион Чебан на еженедельном совещании.

«На прошлой неделе было разрешено посещать парки, вышли на работу бюджетники, в транспорт вернулись кондукторы. Необходимо и в дальнейшем соблюдать меры предосторожности, учитывая, что инфицирование коронавирусом может быть бессимптомным», – заявил столичный градоначальник.

Он отметил, что муниципалитет сохраняет пока ряд ограничений. Так, остаются закрытыми столичные рынки, торговые центры и салоны красоты.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,74–0,26%
EUR19,19–0,47%
GBP21,89–0,90%
UAH0,66–0,30%
RON3,97–0,76%
RUB0,24–0,66%

Курсы валют в MDL на 11.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд