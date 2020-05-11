Как изменится Центральный рынок в Кишиневе?
11 мая
22:41 2020
Проект модернизации Центрального рынка сегодня выставлен на публичное обсуждение
Об этом в ходе заседания муниципальных служб заявила вице-примар Инга Ионесий. Рабочей группе предстоит доработать проект концепции по модернизации рынка.
Генпримар Кишинева Ион Чебан, в свою очередь, заявил о предстоящем обследовании Центрального рынка, чтобы представить муниципалитету то, как должен выглядеть этот объект после модернизации.
Напомним, ранее столичный градоначальник утверждал, что модернизацию Центрального рынка можно осуществить за полтора-два года.