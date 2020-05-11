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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове тень Плахотнюка маячит за спинами депутатов-перебежчиков

11 мая
22:36 2020
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В понедельник на еженедельном совещании высшего руководства Молдовы обсуждалась ситуация в парламенте. Особое внимание было уделено тому, что некоторые политические силы в законодательном органе страны вернулись к порочной практике «политического туризма». «В настоящее время примерно 13-14 депутатов покинули фракции партий, в составе которых они прошли в парламент, что составляет более 10% состава законодательного органа», – уточнил президент. 

Глава государства напомнил, что такие методы ранее применял Плахотнюк, которому удалось разрушить три парламентские фракции, а сегодня представители правых политических сил приветствуют этих перебежчиков и даже надеются, что их число увеличится. «В таком случае я обращаюсь к этим политическим лидерам: чем же вы лучше Плахотнюка? Если они хотят политического кризиса, пусть отвечают за его последствия, а мы преодолеем и этот вызов и не позволим дестабилизировать страну», – заявил президент Молдовы.

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