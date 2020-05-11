Депутаты от ПСРМ зарегистрировали проект Постановления парламента, который предусматривает организацию выборов президента РМ 1 ноября 2020 года. Документ опубликовал депутат ПСРМ Василий Боля, председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначений и иммунитету.

«Мы зарегистрировали проект постановления об установлении даты выборов президента Республики Молдова. В соответствии с пунктом 3 статьи 109 Кодекса о выборах, парламент устанавливает дату выборов на пост президента Республики Молдова не менее чем за 60 дней до дня выборов. Мы предлагаем установить дату выборов 1 ноября 2020 года», – написал Василий Боля.

Сегодня утром глава государства Игорь Додон объявил, что предложит парламенту провести президентские выборы 1 ноября.