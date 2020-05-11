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Газета "Кишиневские новости"

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Основные трудности, по словам представителей бизнеса, – финансовые

Основные трудности, по словам представителей бизнеса, – финансовые
11 мая
17:31 2020
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Президент страны продолжает встречаться с представителями различных отраслей национальной экономики. Большинство бизнесменов финансовые проблемы выделяют как основные.

Сегодня Игорь Додон провел очередную беседу – с руководителями Ассоциации банков Молдовы. «Деловые круги говорят о сложностях с получением кредитов, а государство со своей стороны выражает готовность оплатить проценты по кредитам юридическим лицам на основании соответствующего обращения», – отметил глава государства.

Об итогах дискуссии Игорь Додон написал на своей страничке в соцсети: «В связи со сложной ситуацией в стране предложил собеседникам обозначить те задачи, выполнение которых они считают нужным, и определить методы достижения поставленных целей в координации с органами государственной власти».

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