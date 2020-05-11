Решение Конституционного суда, заблокировавшего кредит в размере 200 млн евро от Российской Федерации, большинство наших сограждан осуждают. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы. «Оценку этому дадут люди в будущем, но мы должны двигаться дальше, так как граждане ждут от нас – от президента, от премьер-министра – решений в этой ситуации. В ближайшие дни правительство РМ обратится к РФ, чтобы инициировать новую процедуру переговоров по поводу кредита в 200 млн евро для нужд РМ», – сказал глава государства.