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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы возобновляют переговоры с Россией о кредите

11 мая
15:56 2020
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Решение Конституционного суда, заблокировавшего кредит в размере 200 млн евро от Российской Федерации, большинство наших сограждан осуждают. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы. «Оценку этому дадут люди в будущем, но мы должны двигаться дальше, так как граждане ждут от нас – от президента, от премьер-министра – решений в этой ситуации. В ближайшие дни правительство РМ обратится к РФ, чтобы инициировать новую процедуру переговоров по поводу кредита в 200 млн евро для нужд РМ», – сказал глава государства. 

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