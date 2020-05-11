Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что муниципалитет не позволит увеличение тарифа до 10 леев на проезд в маршрутных такси

По словам градоначальника, лучшим решением стал бы запуск в столице транспортных средств большой вместимости. Ион Чебан сообщил, что водители микроавтобусов пока не выйдут на линию, а повышение стоимости проезда до 10 леев является неоправданным. По мнению мэра, в нынешних условиях столице срочно необходимы новые транспортные средства, прежде всего в пригородах. В общей сложности речь идет о 200 новых автобусах и 55 троллейбусах. Чебан сообщил, что вскоре представит муниципальным советникам отчет рабочей группы о закупке и сборке автобусов. Заседание Совета запланировано на 19 мая.