Андриан Канду, глава группы Pro Moldova, к которой присоединились двое демократов, вышедших из своей фракции, призвал к объединению всех оппозиционных формирований.

“Все прозападные силы, которые по-настоящему любят свою страну и учитывают интересы граждан, прежде всего, должны быть в состоянии объединиться в ближайшие дни, чтобы положить конец этому правлению и отправить его в историю”, – обратился к депутатам Канду. На его призыв пока отреагировали только во фракции Партии «ШОР», пожелав встать в единые ряды “организованной оппозиции”. Понять людей можно, более года они были нерукопожатными, никто с ними ни о каких союзах не говорил, и тут такая удача – можно выйти из политической изоляции! Четыре члена Партии «ШОР», из семи, лишены депутатской неприкосновенности, их подозревают в причастности к коррупции. Это больше половины фракции, такого в истории молдавского парламентаризма еще не было.