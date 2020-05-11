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Газета "Кишиневские новости"

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Марихуану в массы

11 мая
12:41 2020
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В Албании уже год готовят закон, согласно которому будет разрешено использование марихуаны в медицинских целях, сообщает издание “Страна.ua”

В Тиране на пресс-конференции премьер-министр Эди Рама рассказал журналистам, что местные специалисты вокруг этого вопроса ведут консультации с международными экспертами. “Мы не открываем ничего нового, мы учимся у других. Законопроект будет представлен на публичное обсуждение, а также проект налоговой амнистии для производителей этого препарата”, – заявил Рама. Правда, и без того Албания считается крупнейшим производителем марихуаны в Европе.  

В прошлом году в ходе подготовки к парламентским выборам в Молдове независимый кандидат в депутаты Думитру Чеботареску предложил легализовать канабис в медицинских целях. Соответствующая информация была даже размещена на его предвыборных билбордах.

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