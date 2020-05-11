По словам госсекретаря румынского департамента по связям с Молдовой Анны Гуцу, 260 тысяч наших соотечественников ждут, когда получат на руки паспорта соседней страны, сообщает publlika.md

“Положенный по закону срок в пять месяцев для предоставления гражданства не соблюдается. Надо изменить некоторые статьи. Сейчас мы в пандемии, но… я обсужу этот вопрос с Орбаном (премьер-министр Румынии, ред.). Ничего не обещаю, но полагаю, что получится упростить восстановление румынского гражданства”, – рассказала Гуцу. По ее словам, в Комиссии по гражданству работает всего десять человек, и они сверхзагружены работой.