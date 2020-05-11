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Газета "Кишиневские новости"

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Горячий мальтиец в холодной Финляндии погорячился

11 мая
12:41 2020
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В социальных сетях посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона сравнил канцлера Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером, после чего вынужден был уйти в отставку, сообщает Би-Би-Си.

Дипломат, не карьерный, а назначенный на свою должность по политическим мотивам, написал: “75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера! Контролирует Европу”. Глава МИД Мальты Эварист Бартоло заверил журналистов: Берлину будут принесены официальные извинения, а министрам будет еще раз указано – социальными сетями необходимо пользоваться ответственно.

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