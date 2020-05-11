Выход из Демпартии четырех депутатов парламента и переход двоих из них в группу Pro Moldova Андриана Канду, наделал в стране много шума.

Между тем, двое из них в узких кругах достаточно известны, это Виолетта Иванова и Владимир Витюк. Первая была министром экологии и природных ресурсов в правительствах Тарлева и Гречаной, избрана в парламент по спискам Партии коммунистов в 2009 году. Витюк в законодательный орган прошел еще раньше, в 2005 году, и состоял даже в политисполкоме ПКРМ. В числе 14 депутатов от Компартии эти двое в 2015-м вышли из фракции и создали Социал-демократическую группу, которая, как и ожидалось, перетекла в Демпартию Плахотнюка. По словам Владимира Воронина, на всех 14 человек за предательство “от стола демократов” было выделено 5 миллионов евро. Деньги получали разными долями в зависимости от “заслуг”.