Понедельник, 11 мая 2020, 16:28

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Четверо депутатов парламента Молдовы в третий раз… пошли по рукам

11 мая
12:41 2020
Версия для печати

Выход из Демпартии четырех депутатов парламента и переход двоих из них в группу Pro Moldova Андриана Канду, наделал в стране много шума.

Между тем, двое из них в узких кругах достаточно известны, это Виолетта Иванова и Владимир Витюк. Первая была министром экологии и природных ресурсов в правительствах Тарлева и Гречаной, избрана в парламент по спискам Партии коммунистов в 2009 году. Витюк в законодательный орган прошел еще раньше, в 2005 году, и состоял даже в политисполкоме ПКРМ. В числе 14 депутатов от Компартии эти двое в 2015-м вышли из фракции и создали Социал-демократическую группу, которая, как и ожидалось, перетекла в Демпартию Плахотнюка. По словам Владимира Воронина, на всех 14 человек за предательство “от стола демократов” было выделено 5 миллионов евро. Деньги получали разными долями в зависимости от “заслуг”.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,94+0,86%
EUR19,40+0,65%
GBP22,06–0,13%
UAH0,67+0,82%
RON4,02+0,28%
RUB0,24+0,16%

Курсы валют в MDL на 11.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд