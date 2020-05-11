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Газета "Кишиневские новости"

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“Туристический квартет” поет в Молдове по заказу из Тель-Авива

11 мая
12:41 2020
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В Демократической партии резко негативно отреагировали на выход четырех депутатов из парламентской фракции формирования.

По мнению почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова, теперь уже бывшие коллеги поступили так, получив не просто деньги, а очень большие деньги. По его оценке, это типичные “политические туристы”, сменившие за несколько лет несколько партий. Председатель Демпартии Павел Филип уверен: выход четырех депутатов из партии инспирирован проживающими в Майами Владом Плахотнюком и Тель-Авиве Иланом Шором. Глава ДПМ утверждает: за уходом “квартета туристов” нет идеологической составляющей. Просто депутатам поступило предложение, от которого они не смогли отказаться.

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