В Демократической партии резко негативно отреагировали на выход четырех депутатов из парламентской фракции формирования.

По мнению почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова, теперь уже бывшие коллеги поступили так, получив не просто деньги, а очень большие деньги. По его оценке, это типичные “политические туристы”, сменившие за несколько лет несколько партий. Председатель Демпартии Павел Филип уверен: выход четырех депутатов из партии инспирирован проживающими в Майами Владом Плахотнюком и Тель-Авиве Иланом Шором. Глава ДПМ утверждает: за уходом “квартета туристов” нет идеологической составляющей. Просто депутатам поступило предложение, от которого они не смогли отказаться.