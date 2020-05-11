Понедельник, 11 мая 2020, 16:28

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове на левом берегу Днестра с сельским хозяйством беда

11 мая
12:36 2020
Версия для печати

В Тирасполе прошло заседание правительства, на котором обсуждались проблемы, стоящие перед аграрным сектором региона, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По данным властей, около сорока процентов урожая этого года было уничтожено весенними заморозками и засухой, продолжающейся с осени 2019-го. По итогам заседания были разработаны антикризисные меры: сельхозпроизводителям предложат льготное кредитование, освободят от уплаты земельного налога, предприятиям по переработке плодоовощной продукции снизят ставки налога на доходы до 2 процентов. На все эти меры дополнительно надо изыскать около 20 миллионов рублей.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,94+0,86%
EUR19,40+0,65%
GBP22,06–0,13%
UAH0,67+0,82%
RON4,02+0,28%
RUB0,24+0,16%

Курсы валют в MDL на 11.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд