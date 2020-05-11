В Тирасполе прошло заседание правительства, на котором обсуждались проблемы, стоящие перед аграрным сектором региона, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По данным властей, около сорока процентов урожая этого года было уничтожено весенними заморозками и засухой, продолжающейся с осени 2019-го. По итогам заседания были разработаны антикризисные меры: сельхозпроизводителям предложат льготное кредитование, освободят от уплаты земельного налога, предприятиям по переработке плодоовощной продукции снизят ставки налога на доходы до 2 процентов. На все эти меры дополнительно надо изыскать около 20 миллионов рублей.