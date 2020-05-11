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Газета "Кишиневские новости"

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Можно ли защитные свойства маски от COVID-19 усилить растворами?

11 мая
11:56 2020
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Страх заразиться коронавирусом вынуждает многих изобретать дополнительные способы, как они надеются, защиты, например, капнув на маску эфирных масел или даже спирта. Логика простая – эти средства должны служить обеззараживателями.

«Ни в коем случае так делать нельзя. Ни спирт, ни водку, ни антисептики, ни масла. Ведь здесь складывается ситуация, когда вы дышите по типу ингаляции, поэтому есть риски получить ожог слизистой», – сообщает https://health.mail.ru.

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