Страх заразиться коронавирусом вынуждает многих изобретать дополнительные способы, как они надеются, защиты, например, капнув на маску эфирных масел или даже спирта. Логика простая – эти средства должны служить обеззараживателями.

«Ни в коем случае так делать нельзя. Ни спирт, ни водку, ни антисептики, ни масла. Ведь здесь складывается ситуация, когда вы дышите по типу ингаляции, поэтому есть риски получить ожог слизистой», – сообщает https://health.mail.ru.