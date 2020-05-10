В прошедшую среду Германия ослабила карантинные меры, связанные с COVID-19, и уже несколько дней спустя был отмечен рост числа заразившихся.

Портал bbc.com, ссылаясь на данные ежедневного бюллетеня Института им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, сообщает о 667 новых случаях заражения в Германии. Так что общее число заболевших превысило 171 тысячу, а смертность – 7,5 тысячи человек.

В субботу, увидев толпы гуляющих по улицам Кельна, о новой волне распространения вируса предупредил немецкий вирусолог Карл Лаутербах.