Воскресенье, 10 мая 2020, 00:39

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

За вклад в победу над фашизмом – Орден Республики!

За вклад в победу над фашизмом – Орден Республики!
10 мая
18:51 2020
Версия для печати

Президент страны Игорь Додон поздравил с Днем Победы двух ветеранов Великой Отечественной войны

Вячеслав Георгиевич Перемитин – 96-летний участник боевых действий на Северном Кавказе, в Украине, Молдове, Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии – получил из рук главы государства Орден Республики. Высшая награда Республики Молдова займет достойное место среди большого количества знаков отличия за военные заслуги: орден Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и другие.

Нина Ефимовна Кляевская – 95-летняя ветеран, в годы войны – сержант медицинской службы, прошла от России до Германии. Её заслуги в годы войны были высоко оценены: орден Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

«За высокие заслуги перед государством вручил обоим ветеранам высшую награду нашего государства – Орден Республики. Выразил им огромную благодарность за вклад в победу над фашизмом, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и душевного спокойствия», – написал Игорь Додон на своей страничке в социальной сети.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,720,00%
EUR19,20–1,26%
GBP21,97–0,09%
UAH0,660,00%
RON3,99+0,27%
RUB0,24–0,07%

Курсы валют в MDL на 10.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд