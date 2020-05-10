Президент страны Игорь Додон поздравил с Днем Победы двух ветеранов Великой Отечественной войны

Вячеслав Георгиевич Перемитин – 96-летний участник боевых действий на Северном Кавказе, в Украине, Молдове, Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии – получил из рук главы государства Орден Республики. Высшая награда Республики Молдова займет достойное место среди большого количества знаков отличия за военные заслуги: орден Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и другие.

Нина Ефимовна Кляевская – 95-летняя ветеран, в годы войны – сержант медицинской службы, прошла от России до Германии. Её заслуги в годы войны были высоко оценены: орден Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

«За высокие заслуги перед государством вручил обоим ветеранам высшую награду нашего государства – Орден Республики. Выразил им огромную благодарность за вклад в победу над фашизмом, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и душевного спокойствия», – написал Игорь Додон на своей страничке в социальной сети.