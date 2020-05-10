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Газета "Кишиневские новости"

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С сегодняшнего дня разрешается проведение религиозных служб

С сегодняшнего дня разрешается проведение религиозных служб
10 мая
18:51 2020
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Сегодня Игорь Додон с супругой и младшим сыном посетил столичную церковь Святого великомученика Георгия

«Поздравил настоятеля церкви протоиерея Николая Флоринского с 60-летием со дня рождения и 30-летием архиерейской службы, пожелал ему крепкого здоровья и Божьей помощи в работе. По этому случаю и за особые заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества, за содействие в продвижении ценностей и в сохранении духовного наследия наградил протоиерея Николая Флоринского Орденом Почёта», – написал президент на странице в соцсети.

Игорь Додон выразил надежду, что приход имени Святого Георгия всегда будет значимым духовным центром для наставления верующих, а также напомнил, что с 10 мая разрешается проведение религиозных служб при условии их проведения на свежем воздухе и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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