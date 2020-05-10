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Газета "Кишиневские новости"

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В США безработный получает больше, чем школьный учитель

10 мая
15:46 2020
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Из-за распространения коронавируса безработица в США достигла 14,7% от всего трудоспособного населения, сообщает Би-Би-Си.

Уничтожено около 20 миллионов рабочих мест, такое было только во времена Великой депрессии. А ведь в конце прошлого года безработица держалась на уровне 3,5%. Большинство потерявших работу не заняты лишь временно, и за ними сохранили место. Другие низкой зарплате предпочли пособие, которое выросло с полутора тысяч долларов в месяц до четырех тысяч.     

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