Из-за распространения коронавируса безработица в США достигла 14,7% от всего трудоспособного населения, сообщает Би-Би-Си.

Уничтожено около 20 миллионов рабочих мест, такое было только во времена Великой депрессии. А ведь в конце прошлого года безработица держалась на уровне 3,5%. Большинство потерявших работу не заняты лишь временно, и за ними сохранили место. Другие низкой зарплате предпочли пособие, которое выросло с полутора тысяч долларов в месяц до четырех тысяч.