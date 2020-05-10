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Газета "Кишиневские новости"

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Зеленский забыл о Красной армии

10 мая
15:41 2020
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В День Победы на Украине пресс-служба Владимира Зеленского распространила его видеообращение к согражданам, передает Страна.ua

В видеосюжете практически ничего не говорится об украинцах, служивших в составе Рабоче-крестьянской Красной армии, и наоборот – уделяется много внимания тем, кто воевал в составе американской армии. “Ну и совсем неуместно выглядит упоминание 9 мая поэтессы Елены Тилиги. Она хоть и была казнена нацистами, но до того сотрудничала с оккупационной администрацией и антисемитской газетой “Украинское слово”, где призывали доносить на евреев, скрывавшихся от расправы”, – сообщает издание. Журналисты называют видеообращение Зеленского во всех отношениях провальным.

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