В День Победы на Украине пресс-служба Владимира Зеленского распространила его видеообращение к согражданам, передает Страна.ua

В видеосюжете практически ничего не говорится об украинцах, служивших в составе Рабоче-крестьянской Красной армии, и наоборот – уделяется много внимания тем, кто воевал в составе американской армии. “Ну и совсем неуместно выглядит упоминание 9 мая поэтессы Елены Тилиги. Она хоть и была казнена нацистами, но до того сотрудничала с оккупационной администрацией и антисемитской газетой “Украинское слово”, где призывали доносить на евреев, скрывавшихся от расправы”, – сообщает издание. Журналисты называют видеообращение Зеленского во всех отношениях провальным.