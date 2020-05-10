За бесплатными продуктами в Женеве выстроилась полуторакилометровая очередь, сообщает Euronews.

Питание раздает благотворительная организация “Караван солидарности”. Значительная часть граждан Швейцарии работают в сфере услуг, а потому с распространением коронавируса и карантином лишились работы. Многим просто не на что покупать еду. С каждым разом за гуманитарной помощью приходит все больше и больше людей, рассказали тележурналистам добровольцы, раздающие продукты.