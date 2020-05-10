К семидесятипятилетию победы в Великой Отечественной войне в военном городке Оперативной группы российских войск в Тирасполе открыт памятник маршалу Жукову, сообщает tass.ru

В мероприятии принял участие глава Приднестровья Вадим Красносельский. “К сожалению, в наше время предпринимаются попытки отнять у советского народа его подвиг или дискредитировать его. Это делается в странах Европы и бывшего Советского Союза”, – заявил Крсносельский, осудив демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу.