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Газета "Кишиневские новости"

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В Тирасполе пражская история не повторится

10 мая
15:31 2020
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К семидесятипятилетию победы в Великой Отечественной войне в военном городке Оперативной группы российских войск в Тирасполе открыт памятник маршалу Жукову, сообщает tass.ru

В мероприятии принял участие глава Приднестровья Вадим Красносельский. “К сожалению, в наше время предпринимаются попытки отнять у советского народа его подвиг или дискредитировать его. Это делается в странах Европы и бывшего Советского Союза”, – заявил Крсносельский, осудив демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу.

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