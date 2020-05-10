Республика Молдова, как и страны Евросоюза, присоединилась к продлению санкций в отношении России из-за событий на Украине, сообщается на официальном сайте ЕС.

Ограничения на деятельность будут действовать до 15 сентября 2020 года и распространяются на 175 физических лиц и 44 организации из-за их действий “подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”. Из стран, не входящих в ЕС, к санкциям помимо Молдовы присоединились: Черногория, Албания, Норвегия и Украина.