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Газета "Кишиневские новости"

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Молдо-европейские санкции против России

10 мая
15:31 2020
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Республика Молдова, как и страны Евросоюза, присоединилась к продлению санкций в отношении России из-за событий на Украине, сообщается на официальном сайте ЕС.

Ограничения на деятельность будут действовать до 15 сентября 2020 года и распространяются на 175 физических лиц и 44 организации из-за их действий “подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”. Из стран, не входящих в ЕС, к санкциям помимо Молдовы присоединились: Черногория, Албания, Норвегия и Украина.

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