Президент Клаус Йоханнис выступил в День Европы с посланием, сообщает “Международное румынское радио”.

В нем говорится, что страны континента переживают самый сложный момент в своей истории со времен Второй мировой войны. Йоханнис напомнил в послании, что румынские врачи трудились не только дома, но и оказывали помощь своим итальянским и молдавским коллегам. Также под руководством Бухареста впервые в ЕС создан стратегический резерв медицинского оборудования для всего Евросоюза.