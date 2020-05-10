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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния создала для ЕС стратегический резерв медоборудования

10 мая
15:31 2020
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Президент Клаус Йоханнис выступил в День Европы с посланием, сообщает “Международное румынское радио”.

В нем говорится, что страны континента переживают самый сложный момент в своей истории со времен Второй мировой войны. Йоханнис напомнил в послании, что румынские врачи трудились не только дома, но и оказывали помощь своим итальянским и молдавским коллегам. Также под руководством Бухареста впервые в ЕС создан стратегический резерв медицинского оборудования для всего Евросоюза.  

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