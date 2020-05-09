В ответ на вопрос граждан президент пояснил: «Все будет происходить поэтапно. В ближайшие дни рынки откроются в селах и маленьких городах, затем в крупных районных центрах, а в последнюю очередь в Кишиневе и Бельцах, где наблюдается самое большое скопление людей.

Что касается Центрального рынка, я не слышал о планах его полного закрытия, тем более, что там работают 3000-5000 человек. Насколько мне известно, речь идет о реконструкции».