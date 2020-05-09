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Газета "Кишиневские новости"

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О политической миграции в парламенте Молдовы

09 мая
22:11 2020
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«Это полный беспредел. Мы еще в прошлом созыве парламента вышли с инициативой запретить политический туризм. Тогда инициатива не прошла. К сожалению, эта практика продолжается. Не нравится тебе что-нибудь – обсуждай внутри партии. А вообще-то нужно в этой части поменять конституцию, добавить еще одно основание для роспуска парламента – переход депутатов из одной фракции в другую, потому что из-за политического туризма парламент перестает соответствовать воле народа, выраженной на выборах. Но пока для этого нет большинства», – завил президент.

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