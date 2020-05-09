В ответ на заданный вопрос президент пояснил: «Пока реально мы получили только помощь от МВФ на покрытие бюджетного дефицита. В апреле поступления в бюджет по плану должны были составить 4 млрд леев, на самом деле получили мы только 2,5 млрд. А расходы на пенсии и зарплаты бюджетникам ежемесячно составляют 3-3,5 млрд. Такая же будет ситуация и в мае. Российский кредит Конституционный суд заблокировал, и больше в бюджет ничего не поступает. Обещали многие, но пока ничего нет. Надеюсь, эти обещания будут выполнены. Такова реальная ситуация. Если после 15 мая некоторые ограничения будут сняты и часть экономических агентов возобновят свою деятельность, поступления в бюджет возрастут».