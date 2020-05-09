Да. Именно поэтому рекомендуется ежедневно очищать поверхности с высоким уровнем прикосновения: телефоны, клавиатуры и планшетные компьютеры. Научный эксперимент показывает, что коронавирус может жить на пластике или нержавеющей стали в течение двух-трех дней.

Для очистки телефона вы можете аккуратно использовать дезинфицирующие салфетки (салфетки, пропитанные медицинским спиртом) или другой раствор с 70-процентным спиртом. Однако не допускайте попадания влаги внутрь телефона.