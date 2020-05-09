Суббота, 9 мая 2020, 21:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Может ли коронавирус COVID-19 попасть на мой телефон?

09 мая
19:16 2020
Версия для печати

Да. Именно поэтому  рекомендуется ежедневно очищать поверхности с высоким уровнем прикосновения: телефоны, клавиатуры и планшетные компьютеры. Научный эксперимент показывает, что коронавирус может жить на пластике или нержавеющей стали в течение двух-трех дней.

Для очистки телефона вы можете аккуратно использовать дезинфицирующие салфетки (салфетки, пропитанные медицинским спиртом) или другой раствор с 70-процентным спиртом. Однако не допускайте попадания влаги внутрь телефона.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,720,00%
EUR19,44+0,02%
GBP21,990,00%
UAH0,660,00%
RON3,980,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 09.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд