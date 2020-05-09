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Газета "Кишиневские новости"

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Не менее 25% случаев заражения COVID-19 бессимптомны

09 мая
19:16 2020
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Количество бессимптомных случаев COVID-19 может оказаться существенно больше, чем считалось: по разным данным, от 25 до 50%.

Примерно у четверти людей, инфицированных новым коронавирусом, не развиваются симптомы COVID-19. Об этом сообщил директор американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) Роберт Редфилд (Robert Redfield), передает New Atlas.

Данные нового отчета CDC о COVID-19 в США показали, что 25% инфицированных – бессимптомные носители вируса, которые могут заражать других людей, сообщает https://medportal.ru.  

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