Количество бессимптомных случаев COVID-19 может оказаться существенно больше, чем считалось: по разным данным, от 25 до 50%.

Примерно у четверти людей, инфицированных новым коронавирусом, не развиваются симптомы COVID-19. Об этом сообщил директор американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) Роберт Редфилд (Robert Redfield), передает New Atlas.

Данные нового отчета CDC о COVID-19 в США показали, что 25% инфицированных – бессимптомные носители вируса, которые могут заражать других людей, сообщает https://medportal.ru.