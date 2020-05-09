Президент Молдовы принял участие в траурном мероприятии, прошедшем на Мемориальном комплексе Шерпенского плацдарма

Эти бойцы погибли в 1944 году при освобождении Молдовы от фашизма. Останки воинов были обнаружены в ходе поисковых работ организаций «Август» и «Русский историко-патриотический клуб» на местах былых сражений.

«Имена солдат, к сожалению, установить не удалось, но нам доподлинно известно, что они отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой. Отдал дань памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне, призвал сограждан помнить о беспримерных подвигах наших предков. Поздравил всех присутствующих с Днём Победы, пожелал мира, здоровья и благополучия», – сообщил Игорь Додон в соцсетях.