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Газета "Кишиневские новости"

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Самые опасные места в доме, где можно заразиться коронавирусом

09 мая
13:11 2020
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Наибольшую опасность в жилом доме представляют лифты и подъезды – в них риск заразиться коронавирусом особенно высок.

Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Во время эпидемии коронавируса следует быть особенно осторожными в лифтах и подъездах. По словам биолога Анчи Барановой, в этих местах риск заразиться коронавирусной инфекцией весьма высок.

«Допустим, в лифт зашел носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объем воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него», – цитируют специалиста «Известия».

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