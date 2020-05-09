Наибольшую опасность в жилом доме представляют лифты и подъезды – в них риск заразиться коронавирусом особенно высок.

Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Во время эпидемии коронавируса следует быть особенно осторожными в лифтах и подъездах. По словам биолога Анчи Барановой, в этих местах риск заразиться коронавирусной инфекцией весьма высок.

«Допустим, в лифт зашел носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объем воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него», – цитируют специалиста «Известия».