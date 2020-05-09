По словам доктора Александра Мясникова, подавляющее большинство случаев коронавирусной инфекцией поддается лечению «бабушкиным» способом. Это свежий воздух, обильное питье, парацетамол.

Как сообщает MedikForum.ru, главный врач Московской Городской клинической больницы им. Жаткевича, телеведущий Александр Мясников рассказал, что болезнь, вызываемая коронавирусом, должна, главным образом, лечиться дома. Домашним способом, по его словам, коронавирусная инфекция лечится у 90% зараженных.

«Людей с тяжелыми симптомами всего 10% от всех заболевших коронавирусом. Это для больничных коек. Остальные 90% должны находиться дома, лечиться дома», – поделился своим мнением доктор Мясников.

Врач заметил, что методы домашнего лечения сводятся к тому, чтобы организм сам переборол инфекцию.

«Учитывая, что лекарств от коронавируса все равно нет, все ваше лечение – это свежий воздух (проветривание), обильное питье, парацетамол при повышении температуры и правильное питание», – озвучил рецепт выздоровления Александр Мясников.