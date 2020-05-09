Суббота, 9 мая 2020, 21:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Узнай, кто получил награду из рук президента Молдовы?

09 мая
12:46 2020
Версия для печати

Игорь Додон вручил ветерану из Крикова высшую награду страны – Орден Республики

Глава государства навестил в посёлке Крикова участника Великой Отечественной войны, полковника Фёдора Васильевича Жолнеровича. Ветерану 96 лет, он принимал участие в боях за освобождение России и Прибалтики, был награждён Орденом Красной звезды.

«В знак высокой оценки особых заслуг перед государством вручил Фёдору Васильевичу высшую награду нашей страны – Орден Республики. Поздравил с Днём Победы, пожелал здоровья и мирного неба», – отметил Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,720,00%
EUR19,44+0,02%
GBP21,990,00%
UAH0,660,00%
RON3,980,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 09.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд