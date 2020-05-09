Председатель парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный вместе с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, депутатами парламента от фракции Партии социалистов почтили память героев Великой Отечественной войны, приняв участие в официальной церемонии возложения цветов на Мемориальном комплексе «Вечность».

«В прошлом году мы отметили 75-летие освобождения Молдовы от фашистской оккупации, сегодня мы отмечаем годовщину 75-летия Победы. Мы не должны забывать тех, кому благодарны за мир и чистое небо. Мы не должны забывать о наших ветеранах. Мы должны передать эту память нашим детям», – сказала Зинаида Гречанный на торжественной церемонии.