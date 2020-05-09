Генеральный примар столицы Ион Чебан в ходе телепередачи Puterea a Patra на канале N4 предложил частично решить проблему, разрешив использовать открытые террасы.

«Я беседовал с представителями сегмента HoReCa. У них огромные потери. Они просят аннулировать налог на торговлю. Мы изучили и другие варианты, к примеру, как в Вильнюсе, – позволить работу на свежем воздухе. Возле учреждений, в парках, бесплатно. Установить столы, обеспечив необходимую дистанцию между ними и соблюдение всех мер предосторожности», – пояснил Чебан.

Как известно, ресторанам и кафе в настоящее время запрещено работать. Однако не исключено, что после 15 мая некоторые ограничения могут быть сняты.