Суббота, 9 мая 2020, 21:09

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Когда в Молдове откроются кафе и рестораны?

09 мая
12:21 2020
Версия для печати

Генеральный примар столицы Ион Чебан в ходе телепередачи Puterea a Patra на канале N4 предложил частично решить проблему, разрешив использовать открытые террасы.

«Я беседовал с представителями сегмента HoReCa. У них огромные потери. Они просят аннулировать налог на торговлю. Мы изучили и другие варианты, к примеру, как в Вильнюсе, – позволить работу на свежем воздухе. Возле учреждений, в парках, бесплатно. Установить столы, обеспечив необходимую дистанцию между ними и соблюдение всех мер предосторожности», – пояснил Чебан.

Как известно, ресторанам и кафе в настоящее время запрещено работать. Однако не исключено, что после 15 мая некоторые ограничения могут быть сняты.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,720,00%
EUR19,44+0,02%
GBP21,990,00%
UAH0,660,00%
RON3,980,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 09.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд