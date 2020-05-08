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Газета "Кишиневские новости"

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Узнай, где в Молдове в период карантина разрешили работу рынков?

08 мая
22:36 2020
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С 11 мая возобновляется функционирование рынков во всех населенных пунктах страны, за исключением Кишинева и Бельц. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

«В селах, районных центрах, муниципиях, за исключением Кишинева и Бельц, разрешается работа рынков», – заявил Кику. Напомним, что президент Игорь Додон предложил Комиссии по чрезвычайным ситуациям постепенно возобновить работу рынков. Глава государства заявил, что в первую очередь необходимо разрешить функционирование рынков в селах и районных центрах, а затем в Кишиневе и Бельцах.

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