С 11 мая возобновляется функционирование рынков во всех населенных пунктах страны, за исключением Кишинева и Бельц. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

«В селах, районных центрах, муниципиях, за исключением Кишинева и Бельц, разрешается работа рынков», – заявил Кику. Напомним, что президент Игорь Додон предложил Комиссии по чрезвычайным ситуациям постепенно возобновить работу рынков. Глава государства заявил, что в первую очередь необходимо разрешить функционирование рынков в селах и районных центрах, а затем в Кишиневе и Бельцах.