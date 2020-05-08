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Газета "Кишиневские новости"

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Кому в Бельцах на смену Rolls-Royce пригнали бронированный BMW Х5

Кому в Бельцах на смену Rolls-Royce пригнали бронированный BMW Х5
08 мая
22:31 2020
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Мэр горда Бельцы Ренато Усатый приобрел новую машину, которая стоит около 300 тысяч евро. На одном из каналов Тelegram появилось видео на котором заснят автомобиль.

«Тот самый бронированный Х5, который Усатый приобрел после «продажи» Rolls-Royce. На днях пригнали. С растаможкой стоит около 250-300 тысяч евро. Сколько стоил подержанный Royce? Усатый говорил о сумме около 300 тысяч евро. С помощью нехитрых математических формул, можете подсчитать, как сильно он любит молдавских врачей. Или этот мини-броневик он отправит на станцию скорой помощи?» – иронизирует автор.

Ранее Усатый заявлял, что продаст свой Rolls-Royce и направит деньги на доплаты врачам Бельц. Также мэр города Бельцы публично объявил, что его автомобиль Rolls-Royce был приобретен за 341 852 евро.

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